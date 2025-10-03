تباين أداء الأسهم والسندات الآسيوية

الوكيل الإخباري- تباين أداء الأسهم الآسيوية، اليوم الجمعة، مع اتجاه بورصة وول ستريت الأميركية إلى تحقيق مكاسب قياسية جديدة، في ظل الإقبال الكبير على أسهم شركات التكنولوجيا.

وارتفع مؤشر نيكي (225) في اليابان بنسبة 7.1 بالمئة تقريبًا ليصل إلى 32.45691 نقطة، فيما تراجع مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ بنسبة 9.0 بالمئة تقريبًا ليسجل 32.27052 نقطة مع اتجاه المتعاملين للبيع لجني مكاسب أمس.



وفي أستراليا، صعد مؤشر إس أند بي/ إيه إس إكس (200) بأكثر من 3.0 بالمئة إلى 80.8977 نقطة، فيما تراجع مؤشر بي إس إي سينسيكس في الهند بنسبة 2.0 بالمئة.



وأغلقت البورصات في الصين وكوريا الجنوبية اليوم بسبب عطلات.



وفي أسواق السندات، ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، الصادرة حديثاً، إلى أعلى مستوى في 17 عاماً اليوم الجمعة، في جلسة هادئة نسبياً، مع ترقب الأسواق لسباق زعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذي من المرجح أن يحدد هوية رئيس الوزراء المقبل.



وبلغ العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 1.67 بالمئة، وهو مستوى لم يُسجل منذ تموز 2008، فيما استقر العائد على السندات لأجل 5 سنوات عند 1.235 بالمئة، مواصلاً التماسك عند ذروة 17 عاماً التي لُمسَت مرتين خلال الأسبوعين الماضيين.



وفي الهند، تراجعت عوائد السندات الحكومية الهندية في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، مع استقرار العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات قرب مستوى 6.50 بالمئة، بينما يترقب المستثمرون مزاد إصدار جديد من السندات بالأجل نفسه للحصول على مؤشرات أوضح لاتجاه السوق.



وسجل العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات مستوى 6.5078 بالمئة عند الساعة 10:15 صباحاً بالتوقيت المحلي للبلاد، مقارنة بـ6.5166 بالمئة في ختام تعاملات الأربعاء، في حين كانت الأسواق مغلقة يوم الخميس بسبب عطلة عامة.