البنك المركزي الأوروبي يرفض دعم قرض لأوكرانيا

10:56 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755886 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الثلاثاء أن البنك المركزي الأوروبي رفض دعم دفعة بقيمة 140 مليار يورو (162.53 مليار دولار) لأوكرانيا، مما يقوض خطة الاتحاد الأوروبي لتقديم "قرض تعويضات" مدعوم بأصول روسية مجمدة. اضافة اعلان





وأضافت الصحيفة نقلا عن عدة مسؤولين أن البنك المركزي الأوروبي خلص إلى أن اقتراح المفوضية الأوروبية ينتهك تفويضها، مما يزيد من الصعوبات التي تواجهها بروكسل في جمع القرض بضمان أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في يوروكلير، مستودع الأوراق المالية البلجيكي.



ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من التقرير.

تم نسخ الرابط





