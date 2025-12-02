البنك المركزي الأوروبي يرفض دعم قرض لأوكرانيا

وأضافت الصحيفة نقلا عن عدة مسؤولين أن البنك المركزي الأوروبي خلص إلى أن اقتراح المفوضية الأوروبية ينتهك تفويضها، مما يزيد من الصعوبات التي تواجهها بروكسل في جمع القرض بضمان أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في يوروكلير، مستودع الأوراق المالية البلجيكي.
ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من التقرير.
