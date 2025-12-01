ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا أو ما يعادل 1.51% إلى 63.32 دولارا للبرميل بحلول الساعة 23:27 بتوقيت غرينتش.
وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 90 سنتا أو ما يعادل 1.54% إلى 59.45 دولارا للبرميل.
واتفق تحالف أوبك+ في اجتماعه على إبقاء مستويات إنتاج النفط دون تغيير للربع الأول من عام 2026، وذلك في الوقت الذي يبطئ فيه التحالف مساعيه لاستعادة حصته السوقية وسط مخاوف إزاء تخمة في المعروض تلوح في الأفق.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب عالميا
-
الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع
-
الفضة ترتفع لأعلى مستوى لها على الإطلاق
-
استقرار الإسترليني مقابل الدولار واليورو
-
النفط يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام 2023
-
النحاس يرتفع ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
-
أسعار الذهب تواصل الارتفاع عالمياً
-
قفزة في أسعار البلاتين والنحاس عالميًا