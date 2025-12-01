الإثنين 2025-12-01 08:26 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الإثنين، 01-12-2025 07:51 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1.5%، الاثنين، بعد أن قرر تحالف أوبك+ عدم زيادة الإنتاج المخطط لها سابقا في الربع الأول من العام المقبل.اضافة اعلان


ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا أو ما يعادل 1.51% إلى 63.32 دولارا للبرميل بحلول الساعة 23:27 بتوقيت غرينتش.

وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 90 سنتا أو ما يعادل 1.54% إلى 59.45 دولارا للبرميل.

واتفق تحالف أوبك+ في اجتماعه على إبقاء مستويات إنتاج النفط دون تغيير للربع الأول من عام 2026، وذلك في الوقت الذي يبطئ فيه التحالف مساعيه لاستعادة حصته السوقية وسط مخاوف إزاء تخمة في المعروض تلوح في الأفق.
 
 


