بنك إنجلترا المركزي يحذر من "فقاعة محتملة" في هذه الشركات

08:51 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755960 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- حذّر بنك إنجلترا المركزي من احتمال حدوث "تصحيح حاد" في قيمة شركات التكنولوجيا الكبرى، وسط مخاوف متزايدة من فقاعة محتملة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير نقلته هيئة بي بي سي. اضافة اعلان





وأشار البنك إلى أن أسعار الأسهم في المملكة المتحدة تُعد من بين "الأكثر تضخّمًا" منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، بينما تبدو تقييمات الأسهم في الولايات المتحدة مشابهة لتلك التي سبقت انفجار فقاعة الدوت كوم.



ولفت التقرير إلى أن الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي هي الأكثر عرضة للمخاطر المالية بسبب التقييمات المرتفعة.



وأوضح البنك أن نمو قطاع الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس المقبلة سيُموَّل بتريليونات الدولارات من الديون، ما قد يزيد من مخاطر الاستقرار المالي إذا تراجعت قيمة هذه الشركات.



وأشار إلى أن حوالي نصف تمويل الاستثمار سيأتي من مصادر خارجية، معظمها عبر الاقتراض، ما يزيد التعقيد المالي ويضاعف التأثير في حال حدوث تصحيح في الأسعار.



وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الإقراض ودعم النمو الاقتصادي، أعلن بنك إنجلترا عن خفض رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به البنوك في الشوارع الرئيسية، في أول تعديل من نوعه منذ الأزمة المالية عام 2008.



وأكد محافظ البنك أندرو بيلي أن هذه الخطوة تأتي بعد اختبارات إجهاد أظهرت قدرة البنوك على مواجهة سيناريو أزمة مع ارتفاع البطالة وانخفاض أسعار العقارات وانكماش الاقتصاد بنسبة 5 بالمئة.

تم نسخ الرابط





