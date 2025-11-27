الدولار يتراجع متجها لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في 4 أشهر

11:26 ص

الوكيل الإخباري- يتجه الدولار نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له في أربعة أشهر الخميس مع تراجع أحجام التعاملات بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، مما جعل المتعاملين يفكرون في العام المقبل بينما يبدو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الوحيد الذي سيقدم على خفض أسعار الفائدة.





وارتفع الين 0.4% إلى 155.87 للدولار في التعاملات الآسيوية، مدعوما بتحول في لهجة مسؤولي بنك اليابان لتميل إلى تشديد السياسة النقدية، بينما زاد اليورو فوق 1.16 دولار.



وعاود الدولار النيوزيلندي الصعود إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.5728 دولار وارتفع بنحو 2% منذ تحول البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية الأربعاء.



وخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة لكنه قال الأربعاء إنه جرت مناقشة تثبيت أسعار الفائدة وأشار إلى أن دورة التيسير النقدي انتهت على الأرجح. وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول كانون الأول 2026.



وارتفع الدولار الأسترالي أيضا بعد بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع أمس الأربعاء والتي عززت الرأي القائل إن دورة التيسير النقدي هناك انتهت أيضا.



وأدى الضغط الناجم عن آلية تثبيت البنك المركزي الصيني إلى استقرار اليوان عند 7.08 مقابل الدولار الخميس.