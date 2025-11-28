النحاس يرتفع ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

11:10 ص

الوكيل الإخباري- تتجه أسعار النحاس اليوم الجمعة، إلى إنهاء الأسبوع على ارتفاع، مدعومة ببيانات اقتصادية أميركية ضعيفة عززت توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في كانون الأول، ما أعطى دفعة للأسواق رغم غياب محفزات قوية لكسر المستويات الفنية الحرجة.





وارتفع العقد الأكثر تداولاً للنحاس في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.41 بالمئة ليصل إلى 87,430 يوانا (12,356.37 دولار) للطن المتري، ما وضعه على مسار مكسب أسبوعي يبلغ 1.66 بالمئة.



وعلى بورصة لندن للمعادن، صعد عقد النحاس لثلاثة أشهر بنسبة 0.50 بالمئة ليصل إلى 10,994 دولارا للطن، متجهاً لإنهاء الأسبوع على ارتفاع قدره 1.99 بالمئة.



وبالنسبة لأداء المعادن الأخرى في البورصات، سجّل معدن الرصاص ارتفاعاً لافتاً على بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، حيث صعد بنسبة 0.89 بالمئة، كما حقق النيكل زيادة طفيفة بلغت 0.21 بالمئة، فيما ارتفع القصدير بنسبة 0.42 بالمئة، وعلى النقيض تراجع الزنك بنسبة 0.33 بالمئة، بينما ظل أداء الألومنيوم شبه مستقر دون تغييرات كبيرة.



وفي بورصة لندن للمعادن، ارتفع الألومنيوم بنسبة 0.42 بالمئة، وأضاف الزنك نحو 0.65 بالمئة، كما تحرك الرصاص صعوداً بشكل طفيف بنسبة 0.10 بالمئة.



وواصل النيكل تسجيل زيادات محدودة بلغت 0.18 بالمئة، في حين حقق القصدير مكاسب نسبتها 0.58 بالمئة.



