الخميس 2025-11-27 09:12 م

قفزة في أسعار البلاتين والنحاس عالميًا

الخميس، 27-11-2025 09:01 م
الوكيل الإخباري-  قفزت أسعار البلاتين بعدما أطلقت بورصة في الصين عقدًا مستقبليًا جديدًا للمعدن، ما عزز التفاؤل بشأن قوة الطلب في البلاد.


صعد السعر الفوري في لندن بما يصل إلى 3.8 بالمئة ليقترب من 1650 دولارًا للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى في أكثر من شهر.

في الصين، قفزت العقود الآجلة للتسليم في حزيران بما يصل إلى 12 بالمئة قبل أن تقلص مكاسبها، مع بدء تداولها في بورصة قوانغتشو للعقود المستقبلية، وفقًا لموقع "بلومبيرغ" الاقتصادي.

ارتفعت أسعار البلاتين بنحو 75 بالمئة منذ بداية العام، متماشية تقريبًا مع أداء الفضة، ومتجاوزة الذهب بفارق كبير. وتواصل السوق مسارها نحو تسجيل عجز سنوي للعام الثالث على التوالي، في ظل اضطرابات الإمدادات من جنوب أفريقيا، أحد أكبر المنتجين.

في سياق منفصل، استمر النحاس في بورصة شنغهاي للمعادن الآجلة في تسجيل مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، مع استمرار توقعات خفض الفائدة الأميركية في كانون الأول، ما دعم معنويات السوق.

وأغلق أكثر عقود النحاس نشاطًا على بورصة شنغهاي للمعادن الآجلة عند 86,990 يوان للطن، مرتفعًا 0.35 بالمئة، بعد أن وصل في وقت سابق من الجلسة إلى 87,300 يوان، وهو الأعلى منذ 14 تشرين الثاني.

بالنسبة لأداء المعادن الأخرى في بورصة شنغهاي وبورصة لندن، ارتفع الألومنيوم 0.26 بالمئة، وصعد الزنك 0.25 بالمئة، وقفز القصدير 2.11 بالمئة، وتراجع الرصاص 0.67 بالمئة، وهبط النيكل 0.53 بالمئة.

أما في بورصة لندن، فقد تراجع الألومنيوم 0.26 بالمئة، والزنك 0.21 بالمئة، والرصاص 0.10 بالمئة، بينما ارتفع النيكل 0.15 بالمئة والقصدير 0.89 بالمئة.
 
 


