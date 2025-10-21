ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

11:27 م

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، اليوم الثلاثاء، وهو أحد مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، 218 نقطة ليصل الى 46924 نقطة.





وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 36 نقطة ليصل إلى 22953 نقطة، فيما استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 6735 نقطة.



الى ذلك، ارتفع قليلا سعر النفط الأميركي"وست تكساس" ليرتفع الى 57.86 دولار للبرميل الواحد.

