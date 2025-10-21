ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 36 نقطة ليصل إلى 22953 نقطة، فيما استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 6735 نقطة.
الى ذلك، ارتفع قليلا سعر النفط الأميركي"وست تكساس" ليرتفع الى 57.86 دولار للبرميل الواحد.
