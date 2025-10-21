الأربعاء 2025-10-22 01:30 ص
 

ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تركّز أنظار المستثمرين على نتائج الشركات والتوترات التجارية

ا
تعبيرية
 
الثلاثاء، 21-10-2025 11:57 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مواصلة مكاسبها بعد صعودها بنسبة 1 بالمئة في الجلسة السابقة، فيما يتركز اهتمام المستثمرين على نتائج أعمال الشركات والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إلى 572.56 نقطة، وزاد مؤشر البنوك الأوروبية 0.5 بالمئة، في حين تقدم مؤشر ستوكس لقطاع الطيران والدفاع 0.4 بالمئة، وانخفض قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا 0.2 بالمئة لكل منهما.


بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي بريطانيا على شفا حرب طاحنة داخل العائلة الملكية.. ما دور ولي العهد الأمير ويليام؟

ب

فلسطين نتنياهو يوجه رسالة حازمة للإدارة الأمريكية بخصوص تركيا في قطاع غزة

حماس تؤكد لتركيا التزامها بوقف إطلاق النار رغم خروقات الاحتلال

عربي ودولي عاجل حماس تؤكد لتركيا التزامها بوقف إطلاق النار رغم خروقات الاحتلال

وأخيرًا العلم يفسر سبب الهلاوس السمعية لدى المصابين بانفصام الشخصية

طب وصحة وأخيرًا العلم يفسر سبب الهلاوس السمعية لدى المصابين بانفصام الشخصية

روبيو يبلغ السوداني بضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران

عربي ودولي روبيو يبلغ السوداني بضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران

ل

عربي ودولي الكونغرس يطلب محاسبة رئيس الـ CIA السابق لشهادته زورا حول "تورط روسيا" بدعم ترامب

ب

أسواق ومال البنك الدولي يكشف تكلفة إعادة إعمار سوريا

إيطاليا تفتح تحقيقا في سوء معاملة إسرائيل ناشطي أسطول الصمود

عربي ودولي إيطاليا تفتح تحقيقا في سوء معاملة إسرائيل ناشطي أسطول الصمود



 
 



الأكثر مشاهدة