ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تركّز أنظار المستثمرين على نتائج الشركات والتوترات التجارية

الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مواصلة مكاسبها بعد صعودها بنسبة 1 بالمئة في الجلسة السابقة، فيما يتركز اهتمام المستثمرين على نتائج أعمال الشركات والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إلى 572.56 نقطة، وزاد مؤشر البنوك الأوروبية 0.5 بالمئة، في حين تقدم مؤشر ستوكس لقطاع الطيران والدفاع 0.4 بالمئة، وانخفض قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا 0.2 بالمئة لكل منهما.