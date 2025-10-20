ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت اليوم الاثنين، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي" وست تكساس" عند 57.50 دولار للبرميل الواحد

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 516 نقطة، ليرتفع الى 46706 نقاط، اي نسبة ارتفاع 1.12 بالمئة.

وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 310 نقاط ليرتفع إلى 22990 نقطة، اي نسبة ارتفاع 1.37 بالمئة.



كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 71 نقطة ليصل إلى 6735 نقطة، اي نسبة ارتفاع 1.07 بالمئة.