النفط يرتفع ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ حزيران

كما ضغط على الأسعار إعلان حكومة إقليم كردستان العراق أمس الخميس عن استئناف صادرات النفط خلال 48 ساعة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 15 سنتا أو 0.2 بالمئة لتسجل 69.57 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 65.21 دولار للبرميل، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
وحققت عقود الخامين القياسيين مكاسب تجاوزت 4 بالمئة هذا الأسبوع، في أكبر زيادة منذ الأسبوع المنتهي في 13 حزيران.
