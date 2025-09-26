النفط يرتفع ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ حزيران

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أكبر صعود أسبوعي منذ أوائل حزيران، مدعومة بالهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا، والتي دفعت موسكو إلى تقييد صادرات الوقود والاقتراب من خفض إنتاج الخام.

