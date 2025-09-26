الجمعة 2025-09-26 01:35 م
 

النفط يرتفع ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ حزيران

النفط يرتفع ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ حزيران
النفط يرتفع ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ حزيران
 
الجمعة، 26-09-2025 11:23 ص

الوكيل الإخباري-  ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أكبر صعود أسبوعي منذ أوائل حزيران، مدعومة بالهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا، والتي دفعت موسكو إلى تقييد صادرات الوقود والاقتراب من خفض إنتاج الخام.

اضافة اعلان


كما ضغط على الأسعار إعلان حكومة إقليم كردستان العراق أمس الخميس عن استئناف صادرات النفط خلال 48 ساعة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 15 سنتا أو 0.2 بالمئة لتسجل 69.57 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 65.21 دولار للبرميل، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .

وحققت عقود الخامين القياسيين مكاسب تجاوزت 4 بالمئة هذا الأسبوع، في أكبر زيادة منذ الأسبوع المنتهي في 13 حزيران.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إحالة مشغّل صفحة تروّج لمستحضرات تجميل مزوّرة إلى القضاء بتهمتي التزوير والبيع

أخبار محلية إحالة مشغّل صفحة تروّج لمستحضرات تجميل مزوّرة إلى القضاء بتهمتي التزوير والبيع

بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ الأحد بالمراجعة الرابعة لبرنامج الأردن الاقتصادي

أخبار محلية بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ الأحد بالمراجعة الرابعة لبرنامج الأردن الاقتصادي

الأسواق الأوروبية بما فيها البريطانية تنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع

أسواق ومال الأسواق الأوروبية بما فيها البريطانية تنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع

الصفدي: العالم بدأ يدرك عدم وجود شريك إسرائيلي من أجل تحقيق السلام

أخبار محلية الصفدي: العالم بدأ يدرك عدم وجود شريك إسرائيلي من أجل تحقيق السلام

الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة ميناء غزة

فلسطين الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة ميناء غزة

النفط يرتفع ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ حزيران

أسواق ومال النفط يرتفع ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ حزيران

الصفدي: بحماية الأنروا نحمي ما تبقى من مصداقية النظام الدولي

أخبار محلية الصفدي: بحماية الأنروا نحمي ما تبقى من مصداقية النظام الدولي

تراجع أسعار الذهب عالميا

أسواق ومال أسعار الذهب تتراجع عالميا



 
 



الأكثر مشاهدة