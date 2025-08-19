الثلاثاء 2025-08-19 10:11 ص
 

كم بلغ سعر الذهب عالميا الثلاثاء

الثلاثاء، 19-08-2025 09:55 ص
الوكيل الإخباري-   لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب، الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين للندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة، مع تقييمهم أيضا جهود واشنطن الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.اضافة اعلان


واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3331.49 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:01 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.1% إلى 3375.40 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 37.82 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1323.76 دولارا، ونزل البلاديوم 0.9% إلى 1112.34 دولارا.
 
 
