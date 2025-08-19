كم بلغ سعر الذهب عالميا الثلاثاء

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3331.49 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:01 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.1% إلى 3375.40 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 37.82 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1323.76 دولارا، ونزل البلاديوم 0.9% إلى 1112.34 دولارا.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
الدولار يستقر مع تركيز الأسواق على قمة أوكرانيا
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
النفط يتراجع بفعل انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية
-
سعر الغاز يهبط لأدنى مستوى في 2025 بأوروبا
-
روسيا: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 686.4 مليار دولار
-
روسيا: تمديد تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري
-
ضعف عام في سوق الحديد وسط بيانات سلبية من الصين