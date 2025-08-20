بلدية كفرنجة تنفذ حملة صحية ورقابية على المحال التجارية

الوكيل الإخباري- نفذ قسم الصحة في بلدية كفرنجة الجديدة، اليوم الأربعاء، حملة صحية ورقابية موسعة شملت عدداً من المحال التجارية في مختلف مناطق اللواء بمشاركة مهندسين مختصين.

وقال رئيس لجنة البلدية إسماعيل العرود إن الحملة تهدف إلى متابعة التزام أصحاب المحال التجارية بمعايير الصحة العامة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك إضافة إلى التحقق من طرق التخزين والعرض وفحص تواريخ الإنتاج والانتهاء للسلع المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



وأضاف أن البلدية حررت عدداً من المخالفات بحق المحال غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات الصحية، مؤكداً أن فرق الرقابة ستواصل جولاتها الميدانية بشكل منتظم على مدار الأسبوع لمتابعة واقع الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.