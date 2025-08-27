تباطؤ وتيرة تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين

الأربعاء 2025-08-27 10:16 م
 

الوكيل الإخباري- تباطأت وتيرة تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حيث تراجعت الأرباح الصناعية بنسبة 1.7% سنويا.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الأربعاء أن الأرباح الصناعية تراجعت بنسبة 1.7% سنويا، مقابل تراجعها بنسبة 1.8% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وفي يوليو الماضي انخفضت الأرباح الصناعية في الصين بوتيرة أبطأ بلغت 1.5% مقارنة بالعام الماضي. في المقابل، ارتفعت أرباح قطاع التصنيع بوتيرة أسرع، حيث بلغت نسبته 6.8% خلال الشهر الماضي.


في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أعلن قطاع التصنيع عن نمو قوي في الأرباح، بينما سجل قطاع التعدين انخفاضا حادا بنحو 32%.


وقال يو واينينغ، المسؤول في المكتب الوطني للإحصاء، إنه يتم تنفيذ الإجراءات السياسية الرامية إلى تعزيز انتعاش معقول في الأسعار تدريجيا، مما يدفع ربحية الشركات إلى التعافي بشكل مستمر.

 

