تباطؤ وتيرة تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الأربعاء أن الأرباح الصناعية تراجعت بنسبة 1.7% سنويا، مقابل تراجعها بنسبة 1.8% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وفي يوليو الماضي انخفضت الأرباح الصناعية في الصين بوتيرة أبطأ بلغت 1.5% مقارنة بالعام الماضي. في المقابل، ارتفعت أرباح قطاع التصنيع بوتيرة أسرع، حيث بلغت نسبته 6.8% خلال الشهر الماضي.
في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أعلن قطاع التصنيع عن نمو قوي في الأرباح، بينما سجل قطاع التعدين انخفاضا حادا بنحو 32%.
وقال يو واينينغ، المسؤول في المكتب الوطني للإحصاء، إنه يتم تنفيذ الإجراءات السياسية الرامية إلى تعزيز انتعاش معقول في الأسعار تدريجيا، مما يدفع ربحية الشركات إلى التعافي بشكل مستمر.
-
أخبار متعلقة
-
الولايات المتحدة تمدد رخصة استيراد الماس الروسي
-
شحن أول دفعة من النفط السوري الخام
-
ارتفاع عملة "البيتكوين" وسط توقعات برفع الفائدة
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
عملة "البيتكوين" تقلص خسائرها
-
تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين عالمياً
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية