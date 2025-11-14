تريليون دولار خسائر العملات المشفرة بالقيمة السوقية

وهبط سعر البيتكوين بنسبة 20 بالمئة في نحو 17 يوماً أو من المستوى الأعلى عند 116 ألف دولار الذي بلغته خلال شهر، فيما تراجع بنحو 6 بالمئة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إلى 97,168 دولار، وفقًا لشبكة (سي إن إن) .
وتشمل العوامل الرئيسية، التدفقات الخارجية التاريخية لصناديق الاستثمار المتداولة، وعمليات البيع المكثفة لحامليها على المدى الطويل، والإشارات الفنية السلبية.
-
أخبار متعلقة
-
الدولار الأميركي يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية
-
تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
الذهب يواصل رحلة الصعود عالمياً
-
"أكسيوس": تأثيرات الإغلاق الحكومي لا تزال مستمرة
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير
-
تباين أداء الأسواق الأوروبية مع انتهاء الإغلاق في الولايات المتحدة
-
الطاقة الدولية: سوق النفط ستشهد فائضا أكبر في 2026
-
روسيا تسجل انخفاضًا جديدًا في عوائد النفط والغاز