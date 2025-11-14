تريليون دولار خسائر العملات المشفرة بالقيمة السوقية

الوكيل الإخباري- فقدت العملات المشفرة تريليون دولار بالقيمة السوقية من قمتها التي بلغتها في السابع من الشهر الماضي، حيث تراجعت من نحو 4.28 تريليون دولار إلى 3.28 تريليون دولار اليوم الجمعة، والقادم ينذر بالمزيد خصوصاً على صعيد البيتكوين.

وهبط سعر البيتكوين بنسبة 20 بالمئة في نحو 17 يوماً أو من المستوى الأعلى عند 116 ألف دولار الذي بلغته خلال شهر، فيما تراجع بنحو 6 بالمئة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إلى 97,168 دولار، وفقًا لشبكة (سي إن إن) .



وتشمل العوامل الرئيسية، التدفقات الخارجية التاريخية لصناديق الاستثمار المتداولة، وعمليات البيع المكثفة لحامليها على المدى الطويل، والإشارات الفنية السلبية.