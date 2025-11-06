بزشكيان يحمل حكومته مسؤولية ارتفاع التضخم

الجمعة 2025-11-07 01:32 ص
 

الخميس، 06-11-2025 11:48 م
الوكيل الإخباري-   حمل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حكومته مسؤولية ارتفاع التضخم، مشدداً الضغوط على المسؤولين الاقتصاديين في هذا البلد المتضرر من العقوبات.اضافة اعلان


واعتبر بزشكيان أن العوائق البيروقراطية تساهم في تغذية التضخم، قائلاً خلال كلمة ألقاها في محافظة كردستان بغرب البلاد: "نحن الحكومة سبب التضخم".

وتابع: "قمنا بتضخيم الحكومة. تولّى الجميع مناصب قيادية أو إدارية أو ما شابه"، مضيفاً أن هناك جهوداً جارية لخفض الإنفاق وكبح التضخم.

وأكد بزشكيان أن عجز ميزانية الدولة يؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية، وحضّ المسؤولين على خفض الإنفاق غير الضروري لتخفيف الضغوط المالية عن كاهل الإيرانيين .

يذكر أن معدل التضخم السنوي بلغ نحو 49% في أيلول/سبتمبر، وفق مركز الإحصاء الرسمي في إيران.

ويرزح اقتصاد إيران تحت وطأة العقوبات المفروضة عليها بسبب الشكوك الأميركية والغربية في سعي طهران للحصول على سلاح نووي، بينما تنفي إيران هذه الاتهامات، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

وتعرّض الاقتصاد لمزيد من الضغوط منذ الحرب التي استمرت 12 يوماً والتي اندلعت إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنّته إسرائيل على الجمهورية الإسلامية وشاركت فيه الولايات المتحدة عبر قصف ثلاث منشآت نووية إيرانية.

وأدّت الحرب إلى تعطيل المحادثات النووية بين طهران وواشنطن والتي بدأت في أبريل الماضي.

يذكر أن في إيران أكثر من 2,4 مليون موظف حكومي مدني، بحسب منظمة الإدارة العامة والتوظيف الإيرانية ، ويستثني هذا الرقم "العسكريين وموظفي إنفاذ القانون أو الموظفين في وزارات الاستخبارات والدفاع والخدمات اللوجستية للقوات المسلحة".

روسيا اليوم
 
 
