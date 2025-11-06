الاسترليني يرتفع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو

وبحسب التقارير المالية البريطانية، فقد ارتفع الاسترليني أيضا بنسبة طفيفة بلغت 0.06 بالمئة أمام اليورو مسجلا 1.1360 يورو.
