الخميس 2025-11-06 02:32 م
 

الاسترليني يرتفع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو

الاسترليني يرتفع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو
تعبيرية
 
الخميس، 06-11-2025 01:39 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع الاسترليني اليوم الخميس، بنسبة طفيفة بلغت 0.22 بالمئة أمام الدولار الأميركي ليسجل 1.3084 دولار، بعد أن اقترب في وقت سابق من الأسبوع من الهبوط دون مستوى 1.30 دولار للمرة الأولى منذ نيسان الماضي.

اضافة اعلان


وبحسب التقارير المالية البريطانية، فقد ارتفع الاسترليني أيضا بنسبة طفيفة بلغت 0.06 بالمئة أمام اليورو مسجلا 1.1360 يورو.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شجرة زيتون

أخبار محلية افتتاح فعاليات مهرجان الزيتون العجلوني

ة

طب وصحة هل تلاحظ نقاطا في عينيك؟.. إليك ما يقوله الخبراء

نتع

طب وصحة حين يخذلك الطب.. لماذا تتحول المعاناة الجسدية إلى صراع مع الطعام؟

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته. وأفادت دائرة

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

زيت الزيتون

أخبار محلية قرار حكومي هام بشأن زيت الزيتون

لال

طب وصحة الحكة الجلدية قد تكون إنذارا مبكرا لأمراض الكلى

الاسترليني يرتفع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو

أسواق ومال الاسترليني يرتفع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو

مشاريع إغاثية إماراتية متنوعة تثبت حضورها في غزة

عربي ودولي مشاريع إغاثية إماراتية متنوعة تثبت حضورها في غزة



 
 



الأكثر مشاهدة