الاسترليني يرتفع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو

الوكيل الإخباري- ارتفع الاسترليني اليوم الخميس، بنسبة طفيفة بلغت 0.22 بالمئة أمام الدولار الأميركي ليسجل 1.3084 دولار، بعد أن اقترب في وقت سابق من الأسبوع من الهبوط دون مستوى 1.30 دولار للمرة الأولى منذ نيسان الماضي.

