عمدة نيويورك: فواتير الخدمات واستلام الرواتب بالبيتكوين قريبا

وقال آدامز في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر "Bitcoin 2025" في لاس فيغاس: "هناك خطوات بسيطة يمكن أن نقوم بها داخل المدينة دون الحاجة إلى تنظيمات إضافية، السماح للناس بدفع فواتير الخدمات باستخدام العملة الرقمية البيتكوين، واستلام الرواتب بنفس الطريقة، كما فعلت أنا شخصيا، هو أمر ممكن، سنبدأ بتنفيذ هذه الخطوات قريبا".
وأوضح العمدة أن المسؤولين في المدينة سيقومون أولا بدراسة جميع الخيارات المتاحة لتطبيق البيتكوين، ثم سيبدؤون التعاون مع السلطات على المستويين الولائي والفدرالي.
وأشار إلى وجود "شريك جيد على المستوى الفيدرالي" يدعم هذه الخطوات.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة غير مسبوقة، أمرا تنفيذيا يقضي بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، لتعزيز مكانة الولايات المتحدة في مجال العملات المشفرة.
وفي مارس الماضي، قال البيت الأبيض، إنه سيتم تمويل الاحتياطي عبر البيتكوين المصادر من القضايا الجنائية والمدنية، على أن يحتفظ به كأصل احتياطي طويل الأجل دون بيعه.
كما سيسمح الأمر التنفيذي بوضع استراتيجيات لشراء المزيد من البيتكوين دون تحميل دافعي الضرائب أي تكاليف إضافية.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الذهب يواصل الارتفاع عالمياً .. إليك التفاصيل
-
ارتفاع الدولار عالميا مع تراجع التوتر التجاري الأميركي - الأوروبي
-
"قيصر" العملات المشفرة: واشنطن ترى في العملات المشفرة نظام المال المستقبلي
-
أسعار النفط تقفز عالمياً بعد قرار أمريكي ضد شيفرون في فنزويلا
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
انخفاض الاسترليني مقابل الدولار
-
ارتفاع الذهب عالميا