أبو شيخة: قطّاع الصرافة ذراع رئيسيّ في تنمية العمليّة التجاريّة بالمملكة

الوكيل الإخباري - قال عضو كتلة العطاء، ياسر محمّود أبو شيخة، إنّ قطاع الصرافة يعدّ ذراعاً رئيسيّاً في تنمية العمليّة التجاريّة بالمملكة، نظراً لدوره في الحوالات الصادرة والواردة، وإيجاد سعر معتدل، وتغذية ميزان المدفوعات من العملة الصعبة.

وأكّد أبو شيخة، في تصريح صحفيّ، على دور البنك المركزيّ في تنظيم قطاع الصرافة من خلال التشاركيّة بإصدار التعليمات المنظّمة للعمل، بالإضافة لدوره بدعم التحوّل الرقميّ للقطاع.

ولفت أيضاً إلى دور جمعيّة الصرّافين الأردنيّين في مساندة عمل محالّ الصرافة في المملكة على كافّة الأصعدة.

وفي ذات السياق، أشار إلى التطوّر التقنيّ الكبير الّذي يشهده قطّاع الصرافة في المملكة من خلال توفير منصّات إلكترونيّة لتحويل واستقبال الأموال.

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ويشار إلى أنّ كتلة العطاء تخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان برئاسة أسعد محمّد القواسمة، وعضويّة: ماهر محمّد يوسف، ياسر محمّود أبو شيخة، الدكتور عاطف أحمد حسّونة، هشام هاني الحديد، تيسير موفّق الخضري، ماهر عمر الطويل، عودة سعيد الرمحي، وأحمد خليل علّوش.