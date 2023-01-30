أحداث مهمة تضع أسواق العالم على صفيح ساخن خلال الأسبوع الحالي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - تترقب أسواق العالم عدة أحداث مهمة جداً خلال هذا الأسبوع، سيكون لها أثر كبير على مسار الاقتصاد العالمي للعام الحالي، بعد صراع مع التضخم من جهة، والخوف من الركود من جهة أخرى، إلى جانب الأزمات السياسية والصحية.



ووفقا لرصد "الوكيل الإخباري" فانه من المقرر أن تعقد 3 من أكبر البنوك المركزية في العالم اجتماعات السياسة النقدية، وتستعد أكبر 3 شركات أمريكية من حيث القيمة السوقية للإعلان عن أرباحها، ويتزامن ذلك مع عودة السوق الصينية بعد عطلة السنة القمرية الجديدة.



حيث المتوقع أن يرفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.



كما يتوقع مراقبون على نطاق واسع أن يقرر الفيدرالي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بمقدار (ربع نقطة أساس) الى جانب ظهور تقرير التوظيف ليوم الجمعة المقبل.



وتستعد كل من شركة ( آبل، وألفابيت كلاس، وأمازون) للإعلان عن نتائج أرباحها يوم الخميس المقبل.

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وستعود الأسواق المالية الصينية للعمل والإنتاج بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوع.