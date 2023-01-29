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الأحد، 29-01-2023 03:15 م

بنك إنجلترا قد يرفع الفائدة إلى 4% الخميس المقبل

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الوكيل الإخباري - من المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا برفع معدل الفائدة الخميس المقبل، حيث يعتقد المحللون أن هذه ستعد أحدث خطوة في سلسلة رفع الفائدة.

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وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن هذا القرار سيفاقم الضغوط على المقترضين المتضررين بالفعل، ولكن في ظل بدء تراجع التضخم من المستويات المرتفعة القياسية، يقول الاقتصاديون إن هناك بصيصا من الأمل  بالنسبة للاقتصاد في المستقبل البعيد.


وتعتقد الأسواق أن لجنة السياسة النقدية سترفع معدل الفائدة إلى 4 % الخميس المقبل، مقارنة بـ 3.5 % حاليا.


ويشار إلى أن البنك يقوم برفع معدل الفائدة منذ أكثر من عام. ففي ديسمبر الماضي كان معدل الفائدة قد سجل 0.1 %، حيث حاول صانعو السياسات تشجيع إنفاق المستهلكين عقب أن أدى فيروس كورونا لتباطؤ الاقتصاد. ( الاقتصادية )

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