النقد الدولي يحث الفيدرالي على مواصلة رفع الفائدة

الوكيل الإخباري - قالت جيتا جوبينات النائب الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لم تتجاوز بعد خطر التضخم، ومن السابق لأوانه أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) النصر في المعركة ضد ارتفاع الأسعار.

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وحثت جوبينات المركزي الأميركي على مواصلة رفع سعر الفائدة هذا العام.



وقالت إن من المهم للفيدرالي الأميركي أن يحافظ على تشديد السياسة النقدية لحين حدوث تراجع مؤكد ومستمر في التضخم بشكل واضح ينعكس في الأجور والقطاعات غير المتعلقة بالغذاء والطاقة.



وأضافت للصحيفة إذا اطلعت على المؤشرات في سوق العمالة وتمعنت في مكونات شائكة من التضخم مثل تضخم الخدمات فإنني أعتقد أن من الواضح أننا لم نتخط خطر التضخم بعد. ( سكاي نيوز )