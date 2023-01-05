محضر الفيدرالي : لا خفض للفائدة في 2023

الوكيل الإخباري - كشف محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر، والذي تم الإعلان عنه أمس الأربعاء، تمسك مسؤولي الفيدرالي الأميركي بمحاربة التضخم، إذ يتوقعون أن تظل أسعار الفائدة المرتفعة دون تغيير لحين إحراز المزيد من التقدم.

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وفي الاجتماع الذي رفع فيه صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى، أعربوا عن أهمية الحفاظ على السياسة المتشددة دون تغيير، طالما استمرت معدلات التضخم غير المقبولة كما هي.



وذكر ملخص الاجتماع: "لاحظ المشاركون عموماً أنه يجب الحفاظ على موقف السياسة التقييدية إلى أن توفر البيانات الواردة الثقة في أن التضخم كان على مسار هبوطي مستدام باتجاه الهدف البالغ 2%، وهو ما كان من المحتمل أن يستغرق بعض الوقت".



وأضاف الملخص: "في ضوء مستوى التضخم المستمر وغير المقبول، علق العديد من المشاركين بأن التاريخ يحذر من تخفيف السياسة النقدية قبل الأوان".



يأتي ذلك، فيما أنهت الزيادة الأخيرة سلسلة من 4 ارتفاعات متتالية لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة، مع رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 4.25% - 4.5%، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاماً. ( العربية نت )

