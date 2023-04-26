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الأربعاء، 26-04-2023 11:38 ص

أرامكو تزيح مايكروسوفت وتصبح ثاني أكبر شركات العالم

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الوكيل الإخباري - أزاحت أرامكو السعودية، شركة مايكروسوفت الأمريكية، وأصبح عملاق النفط العالمي ثاني أكبر شركة في العالم بقيمة سوقية 2.11 تريليون دولار بعد أن وصل سهم الشركة اليوم إلى 36 ريالا.

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ويتصدر ترتيب الشركات المدرجة عالميا حاليا شركة أبل بقيمة سوقية تقارب 2.6 تريليون دولار، ثم أرامكو 2.11 تريليون دولار، ثالثا مايكروسوفت 2.05 تريليون دولار.


جاءت ارتفاعات سهم "أرامكو السعودية" عقب إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الشهر الجاري، عن نقل 4% من أسهمها إلى شركة سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة.


وكانت أرامكو قد حققت في 2022 أعلى أرباح منذ الإدراج، مرتفعة بنسبة 46.5 في المائة، لتبلغ 604 مليار ريال، مقابل 412.4 مليار ريال في 2021.


تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة كميات المبيعات للشركة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيماويات. ( الاقتصادية)


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