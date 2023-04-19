مخزونات الخام الأميركية تتراجع بأكثر من المتوقع في أسبوع

الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية تراجعت بأكثر من المتوقع بسبب استهلاك المصافي وارتفاع الصادرات بينما ارتفعت مخزونات البنزين على نحو غير متوقع بسبب الطلب المخيب للآمال.



وتراجعت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أبريل إلى 466 مليون برميل، أي أكثر بأربعة أمثال من توقعات المحللين.

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وقالت إن استهلاك مصافي التكرير للخام زاد 259 ألف برميل يوميا، وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.7 نقطة مئوية إلى 91 بالمئة من إجمالي سعتها. سكاي نيوز