الأربعاء 19-04-2023
الوكيل الاخباري

ملايين المعتمرين يحتشدون لحضور ختم القرآن بالمسجد الحرام - صور

سحب قرعة بطولتي درع الاتحاد ودوري المحترفين لكرة القدم

قطر الخيرية: 55 ألف مستفيد من فعاليات رمضانية بالأردن

جامعة الدول العربية ترحب بالهدنة الإنسانية المؤقتة بالسودان

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

5 اصابات بحادث تصادم على أوتوستراد الزرقاء - عمان

"الفلكية الأردنية" توضح حول موعد عيد الفطر فلكياً وحسب الرؤية الشرعية

الفلك الدولي: اسقاط قمر صناعي غير عامل سيمر فوق عدة دول عربية

تعرف على أغنى المدن العربية والعالمية 2023

الملك يتبادل التهاني بعيد الفطر مع العاهل البحريني وسلطان عُمان

 
الأربعاء، 19-04-2023 08:00 م

مخزونات الخام الأميركية تتراجع بأكثر من المتوقع في أسبوع

447


الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية تراجعت بأكثر من المتوقع بسبب استهلاك المصافي وارتفاع الصادرات بينما ارتفعت مخزونات البنزين على نحو غير متوقع بسبب الطلب المخيب للآمال.

وتراجعت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أبريل إلى 466 مليون برميل، أي أكثر بأربعة أمثال من توقعات المحللين.

اضافة اعلان


وقالت إن استهلاك مصافي التكرير للخام زاد 259 ألف برميل يوميا، وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.7 نقطة مئوية إلى 91 بالمئة من إجمالي سعتها. سكاي  نيوز 


إقرأ ايضا
image

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

2022_04_21_04_45_58

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

420239101152244658864

البورصة تدعو الشركات المُدرجة لتزويدها بالبيانات المالية للربع الأول من العام

main_image643ff259ef247

تعرف على أغنى المدن العربية والعالمية 2023

LYNXNPEB730HT_L

تعرف على اسباب تخلي الذهب عالمياً عن مستوى الـ 2000 دولار

2165111-820970510

تعثر الشركات العالمية عن السداد في أعلى مستوياته منذ كورونا

أخبار متعلقة
d-80-نيكي-الياباني-يحقق-أطول-سلسلة-مكاسب-في-9-أشهر

نيكي الياباني يغلق مرتفعاً لليوم الثامن على التوالي مع ضعف الين

643cef7b4c59b7066707bfaa

استقرار أسعار النفط عالميا

643bac3f4236041d21425d7e

إيطاليا تعلن تخفيض حصتها من الغاز الروسي إلى 10%

نفط٢

النفط يرتفع عالميا لرابع أسبوع على التوالي

2161506-861789306

تقرير: تباطؤ التضخم الأمريكي إلى 5 % غير كافٍ لوقف رفع الفائدة

تت

التضخم في أميركا يواصل التراجع للشهر التاسع على التوالي