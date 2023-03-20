الإثنين 20-03-2023
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الإثنين، 20-03-2023 12:59 م

أزمة المصارف تهبط بالنفط لأدنى مستوى منذ 15 شهرا

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الوكيل الإخباري - هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى منذ 15 شهرا وسط مخاوف من احتمال أن تؤدي اضطرابات القطاع المصرفي العالمي إلى ركود من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط، فضلا عن المخاوف من رفع محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو 2.32 دولار أو 3.2 % إلى 70.65 دولار للبرميل و وهبطت العقود في وقت سابق إلى 70.56 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2021.

وهوى برنت الأسبوع الماضي بنحو 12 % في أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل نيسان 2.15 دولار أو 3.2 % إلى 64.59 دولار للبرميل. سكاي نيوز

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