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الإثنين، 14-03-2022 11:03 ص

أستراليا تفرض عقوبات على 33 من رجال الأعمال الروس وعائلاتهم

استراليا


الوكيل الاخباري-أعلنت السلطات الأسترالية، عن فرض عقوبات على 33 من رجال الأعمال الروس وعائلاتهم، بسبب غزو أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين في بيان: "أعلنت الحكومة الأسترالية فرض عقوبات جديدة على 33 من رجال الأعمال الروس المعروفين وأفراد عائلاتهم المباشرين".

وتشمل قائمة العقوبات رجل الأعمال رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي، ورئيس مجلس إدارة شركة غازبروم أليكسي ميللر، ومدير عام شركة روستيغ سيرجي شيميزوف، ومدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميترييف، ورئيس مجلس مدراء مصرف روسيا دميتري ليبديف، ورئيس شركة ترانس نفط نيكولاي توكاريف، ورئيس الشركة الحكومية المنتدى الاقتصادي الشرقي إيغور شوفالوف.

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