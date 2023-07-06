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الخميس، 06-07-2023 12:04 م

أسعار الحديد والاسمنت محليا الخميس

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الوكيل الإخباري - تراوحت أسعار طن الحديد شد 60، اليوم الخميس، بين 550-560 دينار، فيما بلغ طن الحديد أرض المصنع نحو 530 دينارا، وفق ما أفاد به تجار لـ"الوكيل الإخباري".اضافة اعلان


وقال التجار إن الأسعار لا تشمل كلف النقل إلى موقع المشتري نظرا لبُعد المسافة عن المحلات أو المصانع، لافتين إلى وجود فروقات بالأسعار بين العاصمة عمّان وباقي المحافظات.

وأضافوا أن أسعار الحديد تعتبر طبيعية نظرا لهذا الوقت من الموسم إلا أن الطلب ضعيف بسبب حالة الركود التي أصابت قطاع الإنشاءات مؤخرا وهي سلسلة مرتبطة بعدة قطاعات.

ويقدّر الإنتاج المحلي من الحديد بنحو 25 ألف طن يوميا، فيما لا يتجاوز الاستهلاك اليومي 5-6 آلاف.

وحول أسعار الاسمنت محليا، أشار التجار إلى أن سعر الطن يباع للمستهلك بين 90-98 دينار غير شامل أجور النقل والتي تتفاوت حسب المنطقة الجغرافية والكميات المشتراة.

ويبلغ متوسط إنتاج مصانع الاسمنت نحو 25 ألف طن يوميا، فيما يتراوح احتياج السوق المحلي بين 5-6 آلاف طن يوميا.

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