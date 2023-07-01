السبت 01-07-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال لتفكيك مليشيات المستوطنين

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب جنوب شرقي إيران

%85 نسبة الحجوزات في فنادق محمية ضانا خلال عطلة العيد

الاتحاد الأوروبي يدين واقعة حرق المصحف في السويد

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان

وفد أردني يشارك في أعمال الدورة 43 للمؤتمر العام لـ"الفاو"

ديرغاتشيف: عمان مهتمة بدخول الشركات الروسية إلى سوق الطاقة فيها

تلفريك عجلون يستأنف استقبال الزوار اليوم

تواصل فعاليات صيف الأردن في الطفيلة

 
السبت، 01-07-2023 09:51 ص

صحيفة: الأرجنتين سددت ديون صندوق النقد الدولي باليوان الصيني

649fc84a42360474ec1a0da0


الوكيل الإخباري - قالت صحيفة La Nación، إن الأرجنتين وعلى خلفية مشاكلها في مجال الاحتياطيات الدولية، قامت بتسديد ديونها لصندوق النقد الدولي باليوان الصيني.

اضافة اعلان


وجاء في المقالة: "سددت الحكومة 2.7 مليار دولار اليوم السبت باستخدام اليوان وحقوق السحب الخاصة ".

ومن المتوقع أن يتوجه وفد أرجنتيني إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، لمواصلة المفاوضات.


في يونيو 2018، وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار للأرجنتين. وكان من المفترض أن يساعد ذلك في تقليص عجز الموازنة على خلفية تزايد التضخم.


وفي أكتوبر من ذلك العام وافق الصندوق على زيادة برنامج التمويل إلى 56.3 مليار دولار. لكن في عام 2021، تم تخفيض المبلغ إلى 44 مليار دولار.

 

RT

إقرأ ايضا
143-111416-gold-prices-in-saudi-arabia-friday-10-june-2022_700x400

ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالأردن .. كم بلغ سعر غرام عيار21 ؟

4444444

الذهب يتجه لتسجيل خسارة فصلية وسط توقعات برفع أسعار الفائدة

1688142400734

القيمة السوقية لشركة آبل تتجاوز 3 تريليونات دولار

3202331204117745307785

بعد خفض البنزين والديزل وتثبيت الكاز.. تعرّف على أسعار المحروقات بحسب التنكة

1688126154235

نسبة البطالة بمنطقة اليورو تستقر عند 6.5 بالمئة

gbp

الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع أمام اليورو

أخبار متعلقة
2ec413a0e734115432ecac906fecd2aa70730fa8

الذهب يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي وسط توقعات بعدم رفع الفائدة

479413_1_1670478393

النفط يستقر وبرنت يسجل 77 دولاراً للبرميل

ليرة

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الاثنين

1674889144371

الصادرات الأردنية تحقق نموا مع مختلف التكتلات الاقتصادية

_116559914_7d5f4012-0bd7-41c4-99cd-18661348ec78

إيلون ماسك أغنى شخص في العالم مجدداً

1680165810847

ارتفاع أسعار النفط وسط احتمالات وقف رفع الفائدة