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الأربعاء، 14-10-2020 08:16 ص

بجميع عياراته

أسعار الذهب الأربعاء 14/10/2020

ذهب
مصاغ ذهبي


الوكيل الإخباري - رصد "الوكيل الإخباري" تقريرا بشأن أسعار الذهــــب اليوم الأربعاء، 14/10/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وأيضا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,21، 18, 14, 12) في الأردن.

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