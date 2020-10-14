أسعار الذهب الأربعاء 14/10/2020

الوكيل الإخباري - رصد "الوكيل الإخباري" تقريرا بشأن أسعار الذهــــب اليوم الأربعاء، 14/10/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وأيضا الدولار الأمريكي.



ويشمل التقريــر أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,21، 18, 14, 12) في الأردن.

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