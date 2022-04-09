السبت 09-04-2022
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السبت، 09-04-2022 11:18 ص

أسعار الذهب محليا

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الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح اليوم السبت، عند 39.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.80 دينار لجهة البيع.

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وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 46.50 و 35.40 دينار على التوالي.


وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 278 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 318 دينارا.


وأشار علان ، إلى أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية متواضع جدا، مبينا أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية أمس الجمعة بالسوق العالمية عند 1947 دولارا للأونصة الواحدة.


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