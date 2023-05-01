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الإثنين، 01-05-2023 12:49 م

أسعار الفائدة.. الأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وأزمة المصارف تثير المخاوف

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - يجتاح أسواق العالم ترقب لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي حول رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، بعد الاجتماع المنوي انعقاده يوم الاربعاء المُقبل، وقرار رفع أسعار الفائدة على السياسة النقدية لكبح جماح التضخم المستمر. اضافة اعلان


ووفقا لبيانات تتبعها " الوكيل الإخباري" تنتظر الأسواق القرار في الوقت الذي تكبر فيه الهواجس من ازمة المصارف الأمريكية المتتالية، ومقدار الضغط الذي يعانيه الفيدرالي من أي خلل قد يحدث، وبالتالي انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتأثر الدول، خاصة النامية المُستوردة. 

وتشير التوقعات إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي سوف يذهب لرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع الإبقاء بحذر وضبط التوازن بين رفع الفائدة واتجاهات الأسواق.

وتأتي توجهات الفيدرالي في إطار تطبيق سياسة نقدية يتخذها لكبح التضخم ليصل إلى مستوى 2% مع نهاية العام الجاري، وليكون هبوطاً ناعماً لا يؤثر بشكل كبير على حركة دوران المال والقدرة الشرائية للمستهلكين.

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