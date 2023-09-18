أسعار القمح المحلي الروسي عند أدنى مستوى منذ يوليو

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار القمح في واحدة من المناطق الرئيسة لزراعة الحبوب في روسيا، إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو الماضي، حيث ينتظر المصدرون والمستهلكون المحليون تراجع الأسعار بشكل أكبر بسبب زيادة الإمدادات.





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وشهدت أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم موسمين من الحصاد الوفير على التوالي، ما ساعد على خفض الأسعار العالمية التي ارتفعت بعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.



ورغم الجهود التي يبذلها المسؤولون لدعم الأسعار المحلية، فإن وفرة محصول القمح أدى إلى تراجع الأسعار في ما يسمى بالمنطقة ذات التربة السوداء.



