أسعار القمح عالمياً ترتفع من جديد

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار القمح عالمياً من أدنى مستوى سجلته في أوائل يونيو، بعد تصاعد الأعمال العدائية مجددا بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود الذي يعتبر الممر البحري الأهم لتصدير الحبوب من البلدين.

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وارتفعت العقود الآجلة في شيكاغو 0.7 % اليوم الأربعاء، بعد تراجع 6% على مدار الأربع جلسات الماضية.



يأتي ذلك بعد ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 4 زوارق سريعة تحمل جنود أوكرانيين في البحر الأسود.



وأصبحت القنوات النهرية لأوكرانيا مهمة بشكل متزايد للتحايل على الحصار الذي تفرضه روسيا على نقل الحبوب عبر البحر الأسود.