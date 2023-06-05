أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري

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- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الاثنين، 320 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 280 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الأسواق العالمية في حالة ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة وإقرار رفع سقف الدين الأمريكي، لافتة إلى أن سعر الأونصة بلغ اليوم السبت 1940 دولار.وأضافت أن الطلب محليا ضعيف على الذهب في ظل استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميا.وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم الاثنين، 39.0 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.2 دينارا لجهة البيع.