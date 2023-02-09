أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري

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- بلغ سعر الليرة الإنجليزي في الأردن، اليوم الخميس، 308 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي 270 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الأونصة عالميا سجل 1885 دولار للأونصة، مما ساهم باستقرار أسعار الذهب محليا.وأشارت إلى أن الطلب والعرض في سوق الذهب محليا ما زال ضعيفا بالنسبة للوقت الحالي، وسط حذر شديد من قبل المقبلين على الشراء أو البيع.وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 38.3 دينارا لجهة الشراء من المحلات و36.4 دينارا لجهة البيع.ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.