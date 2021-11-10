الأربعاء 10-11-2021
الوكيل الاخباري

صرف رواتب موظفي البريد اليوم

التربية تعمم بشأن ترحيل المواد الدراسية اليوم

الأمن: القاء القبض على المشتكى عليه بالاعتداء على أحد موظفي الديليفري

انخفاض على درجات الحرارة نهاية الاسبوع

اعلان من وزارة المياه بشأن طرح مناقصات جديدة

الجمارك تحبط تهريب مخدرات في جمرك جابر

اعتماد فحص (PCR) داخل مركز حدود جابر لجميع القادمين

العمل تدعو العمالة من حملة الجنسية السورية الحصول على تصاريح عمل

وزارة الزراعة تعلن عن بيع ثمار الزيتون في محطة الديسة- تفاصيل

إدارة الأزمات ينفذ تمرينا وهميا في إربد الأربعاء

الأربعاء، 10-11-2021 08:08 ص

أسعار المحروقات ترتفع من جديد في لبنان

لبنان 3


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان من جديد، اليوم الأربعاء، وذلك بعد رفع الدعم الحكومي المالي عنها، وتحرير سعر الصرف نسبيا، وسط أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.

اضافة اعلان


وارتفع سعر صفيحة البنزين "95 أوكتان" 4500 ليرة لبنانية، والـ"98 أوكتان" 4200 ليرة.


كما ارتفع سعر المازوت 10100 ليرة لبنانية، وسعر قارورة الغاز 6600 ليرة، ليصبح جدول أسعار المحروقات في لبنان على الشكل الآتي: 


- بنزين "98 أوكتان": 317600 ليرة لبنانية.


- بنزين "95 أوكتان": 308500 ليرة لبنانية.


- المازوت: 292600 ليرة لبنانية.


- الغاز: 251100 ليرة ليرة لبنانية.


( 21300 ليرة لبنانية = 1 دولار )

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20190911161714186

انخفاض التضخم في مصر

60dcdc1186b24425bc148b73

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا مع زيادة الإمدادات الروسية

thumbs_b_c_5261d8f4b191eb80cdc51c7102de0544

ارتفاع أسعار النفط عالميا

3dea33a00f4b443ab664b880e3b459af

تراجع الدولار الأميركي أمام الين

Money_IL_WV

أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم في فلسطين

1331600_0-1636402413

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_6964c5802f59c1e3da68548384eb1c9e

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

6c0b10e70e

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

82NCNxDBi462y0WwrK2yOBqkUh7lMsnwDt8dPROz

إرتفاع أسعار المحروقات في لبنان

thumbs_b_c_8c35592dba37956118648415976a3c9d

تصدير الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن نهاية العام الحالي

616fb01a4c59b763f866664b

لبنان..ارتفاع أسعار المحروقات بشكل جنوني