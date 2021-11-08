ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري-ارتفعت أسعار النفط بالسوق العالمية، اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى في 4 أسابيع، بالإضافة إلى آمال الطلب العالمي القوي، خاصة بعدما رفعت شركة "أرامكو" السعودية أسعار بيع الخام خلال كانون الأول المقبل.

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وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، ارتفع الخام الأميركي بنسبة 1.4 بالمئة إلى مستوى 82.45 دولار، من مستوى الافتتاح عند 81.34 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 81.07 دولار، وصعد خام برنت بأكثر من 1.7 بالمئة إلى مستوى 83.98 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 82.55 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 82.55 دولار

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