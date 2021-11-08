الإثنين 08-11-2021
الوكيل الاخباري

التربية : العمل الإعلامي جزء من المنظومة التربوية

ارتفاع حاد في إصابات كورونا في الاردن

وفاتان بمشاجرة عنيفة في اربد

قطر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ شهرين

مدينتا إربد وبازل السويسرية تبحثان تطوير التعاون بينهما

مجلس نقابة الصحفيين يلتقي رئيسي جامعة الأميرة سمية وجمعية الكتاب الإلكترونيين

رئيس هيئة الأركان يلتقي نظيره اليوناني

الأرصاد الجوية توضح بشأن تأخر هطول الأمطار في المملكة

مشتركة نيابية تبحث قرار تفويض متقاعدي شركات كهرباء في القضايا العمالية

زراعة إربد تدعو لتجهيز الأراضي للموسم المطري

الإثنين، 08-11-2021 03:54 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا

thumbs_b_c_6964c5802f59c1e3da68548384eb1c9e


الوكيل الإخباري-ارتفعت أسعار النفط بالسوق العالمية، اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى في 4 أسابيع، بالإضافة إلى آمال الطلب العالمي القوي، خاصة بعدما رفعت شركة "أرامكو" السعودية أسعار بيع الخام خلال كانون الأول المقبل.

اضافة اعلان


وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، ارتفع الخام الأميركي بنسبة 1.4 بالمئة إلى مستوى 82.45 دولار، من مستوى الافتتاح عند 81.34 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 81.07 دولار، وصعد خام برنت بأكثر من 1.7 بالمئة إلى مستوى 83.98 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 82.55 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 82.55 دولار

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
17151

أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم في فلسطين

thumb (1)

الاقتصاد تدمغ 1.4 طن ذهب الشهر المنصرم في فلسطين

618546-01-08

أسعار العملات مقابل الشيقل في فلسطين

oiliraqsd1

اوبك ترفع حصة العراق النفطية إلى 4.237 مليون برميل يوميا

20190804093936546

مصانع الأسمنت تعيد النظر فى العودة للغاز الطبيعى في مصر

1111111

839 مليون دولار صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة

أخبار متعلقة
61739e2f4c59b767b91d2202

السعودية في طريق الكشف عن أهداف خضراء

دولار

البنك الدولي يعلن عن 80 مليون دولار منحة جديدة لفلسطين

6171078d4c59b7558d432969

ارتفاع أسعار النفط عالميا

النفط

تراجع أسعار النفط عالميا

بنزين1

توقع ارتفاع أسعار المحروقات الشهر القادم

نفط2

أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها عالمياًً