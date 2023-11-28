أسعار النفط ترتفع لتُنهي سلسلة من الخسائر

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتنهي سلسلة خسائر استمرت عدة جلسات قبل اجتماع حاسم لتحالف "أوبك+" الخميس المقبل، وسط توقعات بالاتجاه نحو مزيد من تخفيضات الإنتاج.

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وبحسب وكالة " رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 80.43 دولار للبرميل، في طريقها لإنهاء موجة خسائر استمرت أربعة أيام، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا، أو 0.6% إلى 75.28 دولار للبرميل، بعد تراجعها لثلاث جلسات متتالية.



وقالت أربعة مصادر في أوبك+ "إن المجموعة اقتربت من التوصل إلى حل وسط بشأن حصص الإنتاج"، ما قد يساعد في الوصول إلى توافق بشأن زيادة التخفيضات.