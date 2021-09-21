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الثلاثاء، 21-09-2021 11:34 ص

أسعار النفط تصعد عالميا

النفط


الوكيل الإخباري - عادت أسعار النفط للنمو، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها أمس بنحو 1%، وأظهرت الأسعار نموا اليوم للمرة الأولى في ثلاث جلسات.

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وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.32% إلى 71.22 دولار للبرميل.


في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 0.99% إلى 74.65 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".


وجاء نمو أسعار النفط اليوم في ظل مؤشرات على شح في الإمدادات الأمريكية، حيث تظهر بعض المؤشرات أن جزءا من الطاقة الإنتاجية في خليج المكسيك لن يتم استعادتها لعدة أشهر بسبب الأضرار التي سببها إعصار "إيدا".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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