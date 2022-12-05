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الإثنين، 05-12-2022 07:56 ص

أسعار النفط تقفز عالمياً اليوم الاثنين

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الوكيل الاخباري - قفزت أسعار النفط 2 بالمئة، الاثنين بعد أن أبقت دول أوبك+ على أهدافها المتعلقة بالإنتاج قبل حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي ووضع سقف له والذي يسري اعتبارا من اليوم.

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في الوقت نفسه وفي إشارة إيجابية للطلب على الوقود خففت المزيد من المدن الصينية قيود مكافحة كوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع.


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار أو 2.2 بالمئة إلى 87.41 دولار للبرميل عند الساعة 01:42 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.64 دولار أو 2 بالمئة إلى 81.62 دولار للبرميل.


اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، الذين يُطلق عليهم مجموعة أوبك+ الأحد على التمسك بالاتفاق الذي توصلت إليه في أكتوبر والمتمثل في خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر وحتى نهاية عام 2023.


وقال المحللون إن قرار أوبك+ كان متوقعا مع انتظار كبار المنتجين لمعرفة تأثير حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات وقرار مجموعة الدول السبع الصناعية وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، مع تهديد روسيا بقطع الإمدادات عن أي دولة تلتزم بهذا الحد الأقصى.

 

سكاي نيوز


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