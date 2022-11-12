وزير الطاقة السعودي: أوبك+ ستظل حذرة بشأن الإنتاج

الوكيل الإخباري -قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان إن منظمة أوبك+ ستظل حذرة بشأن إنتاج النفط.

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وأشار بن سلمان إلى أن الأعضاء يرون "عوامل عدم يقين" في الاقتصاد العالمي قبيل اجتماع المنظمة التالي في ديسمبر.



وقال الأمير على هامش قمة المناخ (كوب27) في منتجع شرم الشيخ بمصر "منهجنا الرئيسي هو أن نكون حذرين والامر يتعلق بالتحلي بالمسؤولية وألا يغيب عنا ما يتطلبه السوق.



ومن المنتظر أن تلتقي المجموعة مجددا في فيينا في الرابع من ديسمبر قبل يوم واحد من موعد سريان اتفاق لمجموعة الدول السبع الكبرى يفرض سقفا منخفضا لسعر بيع النفط الروسي.



وقفزت أسعار النفط نحو 3% الجمعة بعدما خففت السلطات الصحية في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعض القيود الصارمة المرتبطة بكورونا. ( سكاي نيوز )

