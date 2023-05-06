أسعار النفط تنخفض للأسبوع الثالث بتأثير مخاوف ركود الاقتصاد

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي مع تفاقم القلق من ضعف الطلب نتيجة انخفاض أحجام التداول.



واستقرت أسعار خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 71 دولاراً للبرميل يوم الجمعة بعد تداوله في نطاق 13 دولاراً صعوداً وهبوطاً على مدى الأسبوع وسط تجدد حالة عدم الاستقرار بين البنوك الإقليمية بالولايات المتحدة ومخاوف اتجاه الاقتصاد نحو الركود.



وتشير علامات القوة في سوق التداولات المباشرة للنفط إلى أن عملية البيع الكثيف ربما تتجاوز الحدود المعقولة، وقد تضمنت هبوطاً درامياً لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في منتصف الجلسة منذ عام 2021.

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انخفضت أسعار النفط بنحو 11% هذا العام، كاشفة عن أن خطة منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها لاستعادة السيطرة على السوق عبر تخفيض الإنتاج بداية من شهر ايار الجاري لم تنجح في ذلك حتى الآن. ( اقتصاد الشرق )