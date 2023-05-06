السبت 06-05-2023
الوكيل الاخباري

أكثر من 50 هزة ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي

الملكة رانيا تنشر صورة مع الملك في قصر باكنغهام

الحكومة ترفع أسعار الطحين الموحد 3.7 دينار للطن ولا تغيير على سعر الخبز

أسعار النفط تنخفض للأسبوع الثالث بتأثير مخاوف ركود الاقتصاد

نقل الأسير دقة للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية

تنظيم منتدى المال والأعمال الأردني - العراقي حزيران المقبل في عمان

قرار رفع الفائدة للمرة العاشرة في الأردن يدخل حيز التنفيذ غداً الأحد

انخفاض أسعار الذهب في الأردن 30 قرشا للغرام

صادرات تجارة عمان تزيد 58.2 % بالثلث الأول من العام الحالي

ترحيب سعودي أميركي ببدء المحادثات حول السودان في جدة

 
السبت، 06-05-2023 10:46 ص

أسعار النفط تنخفض للأسبوع الثالث بتأثير مخاوف ركود الاقتصاد

7347602871683261498


الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي مع تفاقم القلق من ضعف الطلب نتيجة انخفاض أحجام التداول.

واستقرت أسعار خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 71 دولاراً للبرميل يوم الجمعة بعد تداوله في نطاق 13 دولاراً صعوداً وهبوطاً على مدى الأسبوع وسط تجدد حالة عدم الاستقرار بين البنوك الإقليمية بالولايات المتحدة ومخاوف اتجاه الاقتصاد نحو الركود.

وتشير علامات القوة في سوق التداولات المباشرة للنفط إلى أن عملية البيع الكثيف ربما تتجاوز الحدود المعقولة، وقد تضمنت هبوطاً درامياً لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في منتصف الجلسة منذ عام 2021.

اضافة اعلان


انخفضت أسعار النفط بنحو 11% هذا العام، كاشفة عن أن خطة منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها لاستعادة السيطرة على السوق عبر تخفيض الإنتاج بداية من شهر ايار الجاري لم تنجح في ذلك حتى الآن. ( اقتصاد الشرق

إقرأ ايضا
52023210715646615716

انخفاض أسعار الذهب في الأردن 30 قرشا للغرام

1683355666386

صادرات تجارة عمان تزيد 58.2 % بالثلث الأول من العام الحالي

2175161-349881883

أكبر اقتصادات أوروبا يواجه شبح الانكماش

25

بأعلى من المتوقع.. اقتصاد أميركا يضيف 253 ألف وظيفة في نيسان

26g1J5IUPRHis113ikuDAGIU8aUpXVWU0vd8Zut8

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام

تنزيل

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

أخبار متعلقة
bdbf526d-000_324288m-1-1

تراجع أسبوعي قوي في أسعار النفط بسبب الفائدة ومخاوف الطلب

ارتفاع-سعر-النفط-مقابل-الدولار-الأمريكي-780x470

النفط يتراجع متأثراً بصعود الدولار ومخاوف الطلب

000000000000000000000000099999999999999

المؤشر نيكي الياباني يهبط بعد ارتفاع 8 أيام مع تراجع أسهم التكنولوجيا

643f91924c59b764aa05a3c6

أسعار النفط تتراجع قبل صدور تقرير أمريكي حول المخزونات

354d516b-4647-4e7d-a8d2-88c8e33e2e4c

المفوضية الأوروبية تقترح قواعد لإنقاذ البنوك المتعثرة

d-80-نيكي-الياباني-يحقق-أطول-سلسلة-مكاسب-في-9-أشهر

نيكي الياباني يغلق مرتفعاً لليوم الثامن على التوالي مع ضعف الين