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الثلاثاء، 04-01-2022 07:48 ص

أسعار النفط تواصل الارتفاع عالميا

النفط


الوكيل الإخباري - واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء، بعد صعود تجاوز أمس الإثنين 1%، على أمل حدوث مزيد من التعافي للطلب في 2022، على الرغم من استعداد تحالف أوبك+ للموافقة فيما يبدو على زيادة أخرى في الإنتاج واستمرار المخاوف من كيفية تأثير زيادة انتشار فيروس كورونا على الطلب.

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وارتفع خام برنت 0.44% في التعاملات الصباحية ليصل إلى 79.32 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.34% ليصل إلى 76.34 دولار للبرميل.
ومن المتوقع أن توافق أوبك وحلفاؤها فيما يعرف بتحالف (أوبك+) اليوم الثلاثاء على زيادة الإنتاج.


وأمس ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 87 سنتا توازي 1.16% لتبلغ عند التسوية 76.08 دولار للبرميل. ولم تكن العقود الآجلة لمزيج برنت بأقل حظا من سابقتها، إذ ارتفعت هي الأخرى 1.20 دولار توازي 1.54% لتبلغ عند التسوية 78.98 دولار للبرميل.

 

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