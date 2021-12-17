تراجع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط اليوم لتتجه صوب خسارة أسبوعية مع زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، وهو ما عزز المخاوف من فرض قيود جديدة قد تؤثر سلبا على الطلب على الوقود.

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وبحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.8 بالمئة إلى 74.43 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.9 بالمئة إلى 71.71 دولار للبرميل.



ويتجه برنت صوب خسارة بنسبة واحد بالمئة هذا الأسبوع، في حين يبدو أن خام "غرب تكساس الوسيط" سينهي الأسبوع مستقرا.



وتضاعف عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون في الدنمارك وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة خلال يومين فحسب. وحذرت رئيسة وزراء الدنمارك أمس الخميس من أن الحكومة قد تفرض المزيد من القيود للحد من تفشي أوميكرون.



وفي الولايات المتحدة أدى الانتشار السريع للمتحور إلى وقف بعض الشركات خطط إعادة موظفيها إلى مقرات العمل.

روسيا اليوم