أكبر اقتصادات أوروبا يواجه شبح الانكماش

الوكيل الإخباري - يواجه أكبر اقتصاد في أوروبا شبح الانكماش الاقتصادي، بعد أن سجلت الطلبيات لدى المصانع الألمانية أكبر انخفاض في آذار منذ انتشار جائحة كوفيد - 19 في 2020.

اضافة اعلان



وتراجعت الطلبيات الجديدة التي تعطي مؤشرا على إنتاج المصانع، بشكل مفاجئ بنسبة 10.7% عن الشهر السابق بحسب ما أظهرت أرقام من هيئة الإحصاء الفيدرالية "ديستاتيس".

ويعد هذا أكبر انخفاض منذ نيسان 2020 حين تسبب فيروس كورونا في إنهاك الاقتصاد العالمي وسط قرارات الإغلاق وإقفال الحدود حيث أن التراجع كان أكثر بكثير من 2.8 % التي توقعها المحللون.



وكانت الطلبات ترتفع في الأشهر الماضية معززة الآمال بأن ألمانيا تخرج من تداعيات حرب أوكرانيا وما تسببت فيه من أزمة طاقة، بشكل أفضل من المتوقع.



ولفتت وزارة الاقتصاد الالمانية إلى أن الطلبيات الجديدة كانت "متقلبة جدا" في الآونة الأخيرة وأن مؤشرات ثقة الأعمال لا تزال عالية الاتجاه في المنحى نفسه الذي بدأت به في وقت متأخر العام الماضي. ( الاقتصادية )