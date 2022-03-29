الثلاثاء 29-03-2022
الوكيل الاخباري

وريكات يطلع على مشاريع صندوق التنمية بجرش وعجلون

رئيس الوزراء : الحكومة ستطرح فرصاً استثماريَّة كبرى

الخصاونة يهدد للمرة الثالثة بـ العيون الحمراء

وزير البيئة يشارك في أسبوع التغير المناخي لمنطقة الشرق الأوسط

الخصاونة : التعرفة الكهربائيّة لن تمسّ 93% من الأردنيين

18 مسنا فوق 85 عاماً تزوجوا في الأردن

توزيع الكهرباء تدعو الراغبين بالتسجيل على منصة الدعم إلى مراجعتها السبت المقبل

الخصاونة : القطاع العام لا يستطيع وحده التصدِّي لتحدِّيات البطالة

وزير الزراعة يطلع على التداول والكميات في بورصة الزهور

نتائج الاختبارات التشخيصية بالمدارس ستظهر مطلع نيسان

الثلاثاء، 29-03-2022 05:07 م

روسيا تضع أوروبا في مأزق.. تنفيذ قرار بيع الغاز بالروبل بعد أيام

623cc9434c59b72d2534754c



الوكيل الاخباري-قالت روسيا إنها ستعمل على وضع ترتيبات عملية بحلول يوم الخميس القادم، لتمكين الشركات من دفع قيمة الغاز بالروبل، مما يزيد من احتمالات تعطل الإمدادات إذ أن الدول الغربية ترفض حتى الآن السماح بتغيير عملة السداد.

وكان قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، بتلقي مقابل الغاز الروسي من الدول "غير الصديقة" بالروبل، قد رفع قيمة العملة بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عندما فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا الذي رفع أسعار الغاز.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين اليوم الثلاثاء: "لا أحد سيورد الغاز بالمجان، هذا ببساطة مستحيل، ولا يمكن سداد ثمنه إلا بالروبل".

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
6243075d4236041d221808c8

العملة الروسية تواصل الارتفاع أمام نظيرتها الأمريكية.. الدولار يهبط دون 83 روبلا

2021-04-28T000000Z_1270431238_RC255N93C8KC_RTRMADP_3_EIB-BONDS

وفد من بنك الاستثمار الأوروبي يزور الأردن

7-27

تراجع أسعار الذهب عالميا لأدنى مستوى في أسبوعين

6242de0442360418ef16da6e

بيسكوف: روسيا تضع خطة ستستخدم في حال تخلي الدول الأوروبية عن عقود الغاز

xWJlrLJYlwL4Epg2lDCF6YcRO1yFVnA5iSlEmRiR

المواصفات: جولات مُكثفة قبيل رمضان

947x500-DKu8I

هدوء في سوق الصرف بمصر.. آخر أسعار الدولار واليورو

أخبار متعلقة
6242de0442360418ef16da6e

بيسكوف: روسيا تضع خطة ستستخدم في حال تخلي الدول الأوروبية عن عقود الغاز

624187e8423604540d581e9b

الكرملين: روسيا لن تورد غازها الطبيعي مجانا

623088154236040cea34d2ec

الهند تجري محادثات لشراء النفط الروسي

ed037a3d-97b9-48b8-a2c5-5aae37a5c2f3_16x9_600x338

روسيا تسمح مؤقتا بسداد الديون بالعملة الأجنبية.. وتحذر من هذا الإجراء

f639c61dce

الروبل الروسي عند أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار

5

الغاز يتجاوز 200 يورو لكل ميغاوات/ساعة في أوروبا