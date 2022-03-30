فولودين يدعو لتحويل مدفوعات مزيد من الصادرات الروسية إلى الروبل

الوكيل الاخباري- اعتبر رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين أنه من الصواب توسيع قائمة السلع المصدرة مقابل الروبل، لتشمل الحبوب والزيت والأخشاب وغيرها.



وكتب فولودين عبر قناته في "تلغرام" اليوم الأربعاء: "الدول الأوروبية لديها كل الإمكانيات التجارية للدفع بالروبل. لا توجد أي مشكلة في ذلك. الوضع يكون أسوأ بكثير عندما يتوفر مال دون أن تكون هناك سلع.. إذا كنتم تريدون الحصول على الغاز، فابحثوا عن الروبل".

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وشدد رئيس مجلس دوما على أنه "سيكون من الصواب، أن نوسع حيث يعود ذلك بفائدة إلى بلدنا، قائمة السلع المصدرة مقابل الروبل، على أن تتضمن الأسمدة والحبوب والزيت والنفط والفحم والمعادن والأخشاب".



وأكد فولودين تأييد "الدوما الروسي" لقرار رئيس البلاد فلاديمير بوتين المتعلق بتحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى الدول غير الصديقة إلى روبل.



وأشار إلى أن الساسة الأوروبيين بحاجة إلى "إلقاء الأحاديث جانبا والتوقف عن البحث عن أعذار لعجز بلدانهم عن الدفع بالروبل"، وأضاف: "لقد فعلوا هم أنفسهم كل شيء لتقويض الثقة في الدولار واليورو، حتى ترفض روسيا إجراء التعاملات بهاتين العملتين".



وفي وقت سابق أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه "لا يوجد هناك غاز مجاني.. ولا يمكنك دفع ثمنه إلا بالروبل الروسي"، مضيفا أن "على الشركات الأجنبية أن تفهم أنه يمكنها شراء الروبل باليورو والدولار واستخدامه لدفع ثمن الغاز، وفي الواقع لا يتغير شيء".

روسيا اليوم