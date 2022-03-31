بوتين: تسديد ثمن الغاز الروسي بالروبل يجب ألا يؤثر سلبا على العقود مع الأوروبيين

الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمستشار الألماني اولاف شولتس أن تسديد ثمن صادرات الغاز الروسية بالروبل، كما تطلب موسكو، يجب ألا يؤثر سلبا في العقود مع الزبائن الأوروبيين.



وقال بوتين، بحسب بيان للكرملين إثر مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني، إن ”هذا القرار يجب ألا يؤدي إلى تدهور شروط العقود مع شركات أوروبية تستورد الغاز الروسي“.







وفي 23 آذار/مارس، أعلن الرئيس الروسي أن روسيا لن تقبل بعد الآن أن يدفع الاتحاد الأوروبي بالدولار أو اليورو لشراء الغاز، ردا على العقوبات الغربية بحق موسكو لغزوها أوكرانيا.

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