الخميس 31-03-2022
الوكيل الاخباري

إبطال بيان جمركي كاد يتسبب بخسارة الدولة أكثر من 4 ملايين دينار

مؤشر بورصة موسكو يعود إلى مستواه قبل العقوبات

الدولار يتراجع أمام الجنيه في مصر

خطة من غوغل لمنع العنف المنزلي

الصناعة والتجارة تخفض السقوف السعرية للدجاج الطازج

1.830 مليار دولار منح وقروض لتنفيذ مشروع الناقل الوطني

درجات حرارة أعلى من معدلاتها بـ 9 درجات الجمعة

روسيا تقدم بديل سويفت للهند للتجارة بين البلدين بعيدا عن الدولار

الحاج توفيق يتوقع إقبالا أوسع على الأسواق غداً

مجلس الأعيان يقر مشروع قانون الانتخاب

الخميس، 31-03-2022 10:54 ص

بوتين: تسديد ثمن الغاز الروسي بالروبل يجب ألا يؤثر سلبا على العقود مع الأوروبيين

3-80


الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،  للمستشار الألماني اولاف شولتس أن تسديد ثمن صادرات الغاز الروسية بالروبل، كما تطلب موسكو، يجب ألا يؤثر سلبا في العقود مع الزبائن الأوروبيين.

وقال بوتين، بحسب بيان للكرملين إثر مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني، إن ”هذا القرار يجب ألا يؤدي إلى تدهور شروط العقود مع شركات أوروبية تستورد الغاز الروسي“.


 
وفي 23 آذار/مارس، أعلن الرئيس الروسي أن روسيا لن تقبل بعد الآن أن يدفع الاتحاد الأوروبي بالدولار أو اليورو لشراء الغاز، ردا على العقوبات الغربية بحق موسكو لغزوها أوكرانيا.

اضافة اعلان

 

ارم

إقرأ ايضا
62457cc64236041b8a50b646

مؤشر بورصة موسكو يعود إلى مستواه قبل العقوبات

6245848e4c59b74d46246371

الدولار يتراجع أمام الجنيه في مصر

6245868a4236041b8a50b651

الكرملين: آليات الانتقال إلى دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل ستعلن قريبا

1646194717-1646194717-bfowp0pmbgq1-700x400

سعر خام عُمان يرتفع إلى 110.96 دولار للبرميل في مايو

images

مصر.. 331 مليار جنيه حصيلة بيع شهادة الـ18% في 10 أيام

SNMt69KVlco8zhmkBYgrW9sSz2AnLwlUhUNcbAXT (1)

1.830 مليار دولار منح وقروض لتنفيذ مشروع الناقل الوطني

أخبار متعلقة
624440004c59b728da1ba1f6

الكرملين يوضح موعد تطبيق آلية سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل

62440c044236043afe30dfc7

فولودين يدعو لتحويل مدفوعات مزيد من الصادرات الروسية إلى الروبل

623cc9434c59b72d2534754c

روسيا تضع أوروبا في مأزق.. تنفيذ قرار بيع الغاز بالروبل بعد أيام

6242de0442360418ef16da6e

بيسكوف: روسيا تضع خطة ستستخدم في حال تخلي الدول الأوروبية عن عقود الغاز

624187e8423604540d581e9b

الكرملين: روسيا لن تورد غازها الطبيعي مجانا

623088154236040cea34d2ec

الهند تجري محادثات لشراء النفط الروسي