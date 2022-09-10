أكبر مُصدر للحبوب في العالم يقيد صادرات الأرز والأسعار قفزت 38 %

الوكيل الإخباري - قيّدت الهند صادرات الأرز بعد أن قفزت الشحنات بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية وسط مخاوف حيال محصول الموسم الجديد بسبب تسجيل معدل أدنى من المتوسط لهطول الأمطار في أربع ولايات رئيسة منتجة للأرز.

اضافة اعلان



وحظرت السلطات صادرات الأرز المكسور وفرضت رسوما 20% على صادرات درجات مختلفة من الأرز أمس الأول، فيما تحاول الهند، أكبر مصدر للحبوب في العالم، دعم الإمدادات وتهدئة الأسعار المحلية بعد أن أدى هطول دون المتوسط للأمطار الموسمية إلى تقليص الزراعة.



وقال أكبر موظف في وزارة شؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام في الهند سودهانشو باندي، إن أسعار الأرز المكسور قفزت 38 % منذ بداية العام مع ارتفاع الصادرات خلال الفترة من نيسان إلى آب إلى 2.13 مليون طن من 1.58 مليون طن قبل عام.



وارتفعت صادرات الأرز الهندية في الأشهر الثمانية الأولى من 2022 إلى 15.25 مليون طن من 14.5 مليون طن في الفترة نفسها قبل عام. ( الاقتصادية )